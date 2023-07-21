Украинские шпажистки выступят на чемпионате мира, несмотря на участие россиян

Украинскую команду представят четыре спортсменки

ТАСС, 21 июля. Украинские спортсмены выступят в индивидуальных соревнованиях среди шпажисток на предстоящем чемпионате мира по фехтованию, несмотря на участие в турнире атлетов из России и Белоруссии. Обновленный список участников в пятницу размещен на сайте Международной федерации фехтования (FIE).

Сборную Украины представят четыре спортсменки. 8 июля глава Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев заявил, что украинские спортсмены будут выступать исключительно в командных соревнованиях чемпионата мира, так как в них не имеют права принимать участие россияне и белорусы. Также украинцы должны выступить в мужских соревнованиях по сабле и рапире, где нет представителей России и Белоруссии.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. FIE последовала рекомендациям, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и "Динамо".

Чемпионат мира пройдет в Милане с 22 по 30 июля.