Чемпион мира по пляжному футболу Земсков назвал трагедией отстранение сборной России

Спортсмен отметил, что у команды максимальный настрой на турнир в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Отстранение сборной России по пляжному футболу от участия в международных соревнованиях является спортивной трагедией. Об этом в пятницу журналистам рассказал игрок национальной команды Федор Земсков после победы над сборной ОАЭ (3:0) в первом туре Бетсити - Кубка наций в Санкт-Петербурге.

Сборная России является действующим чемпионом мира, однако Международная федерация футбола (ФИФА) в связи с событиями на Украине лишила ее возможности защитить титул в следующем году.

"Для любого спортсмена, который готовится играть на международной арене, это является трагедией, - сказал Земсков об отстранении. - Но это реальность, в которой мы живем, и сейчас мы с гордостью носим этого орла на футболке и выступаем под своим флагом. Работаем в тех обстоятельствах, которые есть".

В турнире в Санкт-Петербурге также принимают участие сборные Сенегала и Ирана. Соревнования продлятся до воскресенья.

"Значимость турнира - максимальная. Мы лишены права защитить наш титул чемпионов мира, и сейчас нам выпала возможность сыграть с такими сильными сборными. Для меня ОАЭ входит в десятку сильнейших команд мира, Сенегал - в топ-5, Иран - в топ-3. Это как если бы со сборной России по футболу приехали играть команды Бразилии, Англии и Франции. Так что настрой максимальный", - отметил он.

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в командных соревнованиях, ФИФА не пересматривала решение об отстранении в отношении сборных этих стран.