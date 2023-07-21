"Краснодар" победил "Динамо" в стартовом матче сезона чемпионата России по футболу

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 3:1 обыграл московское "Динамо" в первом туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в пятницу в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в присутствии 9 612 зрителей.
Забитыми мячами в составе "Краснодара" отметились Джон Кордоба (27-я минута), Александр Черников (35) и Жоау Батчи (54). У "Динамо" гол забил Федор Смолов (61).
Первый официальный матч в качестве главного тренера "Динамо" провел чех Марцел Личка, который был назначен на эту должность 22 июня. Контракт с наставником рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на два года. На этом посту он сменил Павла Алпатова, который исполнял обязанности главного тренера команды после отставки в мае серба Славиши Йокановича. До этого Личка работал в "Оренбурге", в последнем матче по его руководством команда победила "Динамо" (3:0).
Матч между "Краснодаром" и "Динамо" стал первым в нынешнем сезоне РПЛ. В следующем туре краснодарский клуб сыграет на своем поле против "Сочи" 30 августа", "Динамо" 29 августа встретится на выезде с самарскими "Крыльями Советов". До этого команды проведут первые матчи в кубке страны - "Динамо" в гостях сыграет с клубом "Пари Нижний Новгород" 25 июля, а "Краснодар" 27 июля примет московский "Спартак".
В прошлом сезоне "Краснодар" занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, "Динамо" финишировало девятым.
1
"Краснодар"
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3
3
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"Зенит"
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3
ЦСКА
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4
"Спартак"
0
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0
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5
"Ростов"
0
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0
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0
6
"Ахмат"
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0
0
7
"Оренбург"
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0
0
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0
0
8
"Локомотив"
0
0
0
0
0
0
0
0
9
"Сочи"
0
0
0
0
0
0
0
0
10
"Урал"
0
0
0
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0
0
0
0
11
"Крылья Советов"
0
0
0
0
0
0
0
0
12
"Пари НН"
0
0
0
0
0
0
0
0
13
"Факел"
0
0
0
0
0
0
0
0
14
"Рубин"
0
0
0
0
0
0
0
0
15
"Балтика"
0
0
0
0
0
0
0
0
16
"Динамо"
1
0
0
1
0
1
3
-2