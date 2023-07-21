Пивоваров считает, что "Динамо" не хватило игровых связей в матче РПЛ с "Краснодаром"

В пятницу "Динамо" на своем поле со счетом 1:3 проиграло "Краснодару" в стартовом матче сезона РПЛ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Матч первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" показал, что футболистам московского "Динамо" пока не хватает сыгранных связей. Об этом журналистам в пятницу рассказал генеральный директор столичного клуба Павел Пивоваров.

В пятницу "Динамо" на своем поле со счетом 1:3 проиграло "Краснодару". Первый официальный матч в качестве главного тренера бело-голубых провел чех Марцел Личка, который был назначен на эту должность 22 июня.

"Да, результатом неудовлетворены. Видно, что в команде еще игровые связи не налажены. Перерыв был коротким, будем следить за результатами, пожелаем команде удачи", - сказал Пивоваров.

Генеральный директор "Динамо" рассказал о процедуре выбора капитана, которым стал парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна. "Это внутреннее дело команды. Я думаю, что в Фабиане присутствуют лидерские качества, многим игрокам в прошлом сезоне их не хватало. Наверное, решение правильное, мы его поддерживаем".

Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин также назвал результат игры неудовлетворительным. "Первый блин, к сожалению, комом для нового тренерского штаба. Пропустили, наверное, три глупых гола, сами не забили свои моменты. Футбол показался несколько авантюрным", - сказал он журналистам.

Также Гафин прокомментировал информацию СМИ о том, что нидерландский "Фейенорд" сделал предложение "Динамо" по покупке российского полузащитника Арсена Захаряна: "Цифры сегодня комментировать не буду, но раз Арсен сегодня играет в составе "Динамо", значит, предложения, которые нам поступали, пока недостаточны для того, чтобы мы их приняли. Да, стоит ждать трансферы в "Динамо". Мы работаем над ними, в ближайшее время можно ожидать трансферы на вход".

Будущие матчи "Динамо"

Матч между "Краснодаром" и "Динамо" стал первым в нынешнем сезоне РПЛ. В следующем туре бело-голубые 29 июля встретятся на выезде с самарскими "Крыльями Советов".

До этого команда проведет первый матч в кубке страны с клубом "Пари Нижний Новгород" 25 июля.