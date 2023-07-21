Фомин рассказал, что был разочарован потерей капитанской повязки в "Динамо"

По словам футболиста, он уважает решение выбрать капитаном Фабиана Бальбуэну

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Даниил Фомин разочарован потерей статуса капитана команды. Об этом Фомин рассказал журналистам в пятницу.

21 июля пресс-служба "Динамо" сообщила, что новым капитаном команды стал парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна. Ранее капитаном "Динамо" был Фомин. Он стал ассистентом капитана.

"Я не буду говорить, за кого голосовал я, было голосование в команде, потом тренер принял решение назначить Бальбуэну, - сказал Фомин. - Я был, конечно, разочарован, но я понимаю это решение, я его уважаю, это идет на благо команде, я хочу, чтобы "Динамо" побеждало. Не знаю, кто подсчитывал голоса, но раз тренер выбрал Бальбуэну, значит он имел на это право. Сам тренер сказал, что будет голосование за капитана, после голосования он говорил, кто больше всех получил голосов, кто дальше. Но решение было выбрать Бальбуэну. В голосовании победил не он".

"Для меня была большая честь и привилегия быть капитаном "Динамо". Я старался везти себя достойно с командой, болельщиками, журналистами", - добавил Фомин.