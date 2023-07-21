Смолов объяснил свой выбор в пользу футболиста Бальбуэны в качестве капитана "Динамо"

В пятницу "Динамо" на своем поле со счетом 1:3 проиграло "Краснодару" в стартовом матче нового сезона РПЛ, Фабиан Бальбуэна был капитаном московской команды

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Парагвайский защитник московского "Динамо" Фабиан Бальбуэна является опытным футболистом, который может подсказать при позиционной обороне соперника. Такое мнение журналистам в пятницу высказал нападающий бело-голубых Федор Смолов.

В пятницу "Динамо" на своем поле со счетом 1:3 проиграло "Краснодару" в стартовом матче нового сезона Мир - Российской премьер-лиги. Первый официальный матч в качестве главного тренера бело-голубых провел чех Марцел Личка, который был назначен на эту должность 22 июня.

"У нас было командное голосование, Марцел уже принимал свое собственное решение. Я голосовал в том числе за Фабиана, - сказал Смолов. - Ты пишешь количество игроков, которые потенциально могут быть первым, вторым и третьим. Я голосовал за него, потому что это опытный футболист, игрок центра обороны, он выступал в хороших чемпионатах. Я думаю, что центральный защитник при позиционной обороне видит моменты, где может подсказывать, он говорит на английском".

"Капитаном стал человек, который год назад уехал? Я бы не очень хотел это комментировать, потому что у каждого человека разные жизненные ситуации. Футболом это все не ограничивается", - добавил нападающий.

Также Смолов рассказал об изменениях в игре при Личке. "Я думаю, что это просьба играть в футбол низом, в короткий, средний пас, чтобы не боялись делать ошибки, брали на себя инициативу. Что в команде не 11 человек, которые выходят на поле, что все 25 человек должны быть как единый механизм".

10 июля 2022 года Бальбуэна приостановил контракт с "Динамо" после того, как Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года. После этого футболист выступал за бразильский "Коринтианс". 31-летний Бальбуэна перешел в "Динамо" в июле 2021 года на правах свободного агента, парагваец принял участие в 32 матчах, забив 3 гола и отдав 1 результативную передачу. Ранее защитник играл в английском "Вест Хэме" и парагвайском "Либертаде", в составе сборной Парагвая Бальбуэна принял участие в 31 игре, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.