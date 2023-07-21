Шлеменко планирует провести бои-реванши с Иличем и Исмаиловым

В пятницу россиянин победил бразильца Алекса Оливейру в первом раунде

ОМСК, 21 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко после победы над бразильцем Алексом Оливейрой на восьмом турнире промоушена Shlemenko Fighting Championship (SFC) планирует провести бои-реванши с Александром Иличем и Магомедом Исмаиловым. Об этом он сообщил в пятницу журналистам.

"Дальше? Да много что дальше. Реванш с Иличем, к примеру, раз. Реванш с Магомедом Исмаиловым, два. Буду реванши сейчас заделывать", - сказал Шлеменко, отметив, что этих боев ждут зрители.

По словам Шлеменко, у него была идея пригласить Исмаилова на восьмой турнир своего промоушена, но уже был заключен договор с Оливейрой. "Думаю, мы найдем с Магой (Магомедом Исмаиловым - прим. ТАСС) общий язык. Он хороший профессионал, грамотный парень", - добавил боец.

Шлеменко 39 лет, в ММА он одержал 62 победы, потерпел 15 поражений, 1 поединок завершил вничью, еще 1 бой был признан несостоявшимся.

На счету 34-летнего Илича 14 побед, 5 поражений, 1 ничья в ММА. В конце августа 2022 года он нокаутировал Шлеменко в первом раунде на турнире промоушена RCC. В послужном списке 37-летнего Исмаилова 18 побед, 3 поражения и 1 ничья в ММА. 4 декабря 2022 года он единогласным решением судей победил Шлеменко на турнире RCC.