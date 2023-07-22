СМИ: ПСЖ выставил футболиста Мбаппе на трансфер

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, нападающего исключили из состава команды на предсезонный тур в Японию

ТАСС, 22 июля. Нападающий Килиан Мбаппе выставлен на трансфер руководством французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен". Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.

Также француза исключили из состава команды на предсезонный тур в Японию, который пройдет с 22 июля по 2 августа. Руководство ПСЖ, как отмечает источник, уверено в том, что Мбаппе намерен покинуть команду бесплатно летом 2024 года.

По данным газеты L'Equipe, Мбаппе может больше не сыграть за ПСЖ, пока не согласится подписать новое соглашение. Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи, комментарий которого приводит издание, сообщил о том, что футболисты, не вошедшие в состав на тур в Японию, не входят в планы команды. Ранее он заявлял, что не намерен отпускать игрока бесплатно по окончании следующего сезона.

3 июля испанская газета Marca сообщила, что Мбаппе не перейдет в испанский "Реал" в летнее трансферное окно. По информации источника, "Реал" может подписать с французом предварительное соглашение в январе 2024 года. 27 июня портал Foot Mercato сообщил, что руководство испанской команды колеблется между вариантами оформить переход Мбаппе в текущее межсезонье или дождаться лета 2024 года.

12 июня L'Equipe сообщила, что Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и станет свободным агентом в июне 2024 года. Соглашение форварда с ПСЖ, которое истекает в конце сезона-2023/24, предусматривает опцию продления еще на один сезон. На следующий день Мбаппе заявил агентству AFP, что не обсуждал с руководством ПСЖ продление контракта. Позднее футболист отметил в социальных сетях, что намерен провести следующий сезон в составе французского клуба.

Мбаппе 24 года, он выступает за ПСЖ с 2018 года, в составе команды он стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка страны. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром с восемью голами. В 2021 году в составе национальной команды форвард стал победителем Лиги наций.