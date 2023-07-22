Матчами с участием ЦСКА и "Зенита" продолжится первый тур РПЛ

В субботу "Урал" сыграет с ЦСКА, "Пари НН" - с "Зенитом", "Локомотив" - с "Рубином", "Ахмат" - с "Крыльями Советов"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Программа первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя играми. В этот день пройдут матчи "Урал" - ЦСКА, "Пари НН" - "Зенит", "Локомотив" - "Рубин" и "Ахмат" - "Крылья Советов".

В первом матче дня екатеринбургский "Урал" дома сыграет с ЦСКА. Встреча начнется в 13:00 мск. По итогам прошлого сезона московский клуб занял второе место в турнирной таблице РПЛ и стал обладателем Фонбет - Кубка России. 15 июля ЦСКА уступил петербургскому "Зениту" в матче за Олимпбет - Суперкубок России (0:0, 4:5 - по пенальти). "Урал" занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ и дошел до второго этапа "плей-офф пути регионов" Кубка России.

В прошлом сезоне команды провели шесть матчей в РПЛ и Кубке России. ЦСКА дважды победил в матчах чемпионата России (2:0, 2:1). На групповом этапе "пути РПЛ" кубка страны московская команда выиграла на своем поле (2:1) и уступила в гостях (0:0, 4:5 - по пенальти). В матчах финала "плей-офф пути РПЛ" "Урал" на выезде сыграл вничью (1:1), а дома уступил со счетом 1:2. В матче с "Уралом" из-за травмы голеностопа не сыграет защитник ЦСКА Игорь Дивеев, летом армейский клуб покинул парагвайский полузащитник Хесус Медина, который перешел в московский "Спартак".

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин считает, что клубу нужно укрепиться качественными иностранными футболистами в атакующей линии. "Непросто будет в этом году, - сказал Алдонин ТАСС. - Опять же Дивеева наигрывали как одного из лидеров и второго защитника, сейчас придется перестраивать линию обороны. Но есть опытный Кирилл Набабкин, который в целом может качественно заменить. Хотелось бы, чтобы и Дивеев выздоровел, и было несколько интересных трансферов после ухода Медины в атакующую линию. Они бы не помешали и для разнообразия, и для конкуренции. Матч за Суперкубок России был достаточно хорошим по содержанию от армейцев, поэтому надеюсь, что и дальше будет так же".

Cамарские "Крылья Советов" на выезде сыграют с грозненским "Ахматом", встреча начнется в 20:00 мск. По итогам прошлого сезона "Ахмат" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, "Крылья Советов" расположились на 12-й позиции. В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами, "Крылья Советов" победили со счетом 2:1, "Ахмат" - со счетом 1:0. Команды сыграют в одной группе "пути РПЛ" Кубка России вместе с петербургским "Зенитом" и калининградской "Балтикой".

Чемпион стартует в Нижнем Новгороде

Победитель прошлого розыгрыша "Зенит" на выезде встретится с "Пари НН", встреча начнется в 15:15 мск. По итогам прошлого сезона нижегородская команда заняла 13-е место в турнирной таблице РПЛ. "Пари НН" обыграл московскую "Родину" (3:0, 0:2) в стыковых матчах за право сыграть в высшем дивизионе. В прошлом сезоне команды провели два матча в чемпионате России, в обоих сильнее оказался "Зенит" (3:0, 3:0).

21 июля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем телеграм-канале, что Равиль Измайлов покинул пост генерального директора "Пари НН". На этой должности его сменил заместитель губернатора - министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Измайлов работал в "Пари НН" с 2020 года.

Также в субботу казанский "Рубин" в гостях встретится с московским "Локомотивом", встреча начнется в 17:30 мск. Железнодорожники по итогам прошлого сезона заняли восьмое место в турнирной таблице. "Рубин" стал первым в турнирной таблице Мелбет - Первой лиги и напрямую вышел в высший дивизион.

Первый тур РПЛ стартовал в пятницу, в этот день московское "Динамо" на своем поле проиграло "Краснодару" со счетом 1:3. В воскресенье состоятся матчи "Спартак" - "Оренбург", "Ростов" - "Факел" и "Сочи" - "Балтика".

30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ. 20 июля в Минцифры РФ сообщили, что карту болельщика оформили более 1 млн человек.