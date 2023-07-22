В фестивале триатлона в Приморье примут участие спортсмены из 17 регионов России

Соревнования проходят на острове Русском во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Участие в фестивале триатлона Vladivostok Half Triathlon, который стартовал во Владивостоке в субботу, примут более 700 спортсменов из 17 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Сегодня, 22 июля, на острове Русский во Владивостоке был дан старт фестиваля триатлона Vladivostok Half Triathlon. Более 700 спортсменов из 17 регионов страны будут соревноваться в разных дисциплинах в течение двух дней. Спортсменов ждут водный и беговой этапы, а также веломаршрут. В первый день предусмотрены соревнования для детей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Взрослым участникам предложено выбрать одну из четырех дистанций: от "Полужелезной" (1,9 км по воде, 90 км на велосипеде и 21 км бегом) до "Суперспринта" (300 м плавания, 8 км на велосипеде и 2 км бегом). Детские дистанции разбиты на возрастные категории.

Фестиваль Vladivostok Half Triathlon - третий этап Азиатско-тихоокеанского суперкубка триатлона, учрежденного в 2022 году Федерацией триатлона и полиатлона Приморского края. Мероприятие проходит на острове Русском в кампусе Дальневосточного федерального университета.