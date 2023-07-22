Капитан футбольного клуба "Рубин" надеется, что команда сможет закрепиться в РПЛ

Казанский клуб ни для кого не станет простым соперником, считает Александр Мартынович

ТАСС, 22 июля. Защитник и капитан казанского футбольного клуба "Рубин" Александр Мартынович выразил надежду на то, что после возвращения в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ) команда сможет закрепиться в высшем дивизионе чемпионата страны. Об этом он рассказал в субботу "Спорт-Экспрессу".

"Очень хочется, чтобы после возвращения нам удалось уверенно закрепиться в РПЛ и финишировать как минимум в середине таблицы. У нас неплохая команда, но нам есть в чем прибавить. Не надо питать иллюзий, что мы после выхода из Первой лиги сразу же заскочим на высокое место в РПЛ, но хочется быть максимально конкурентноспособными. Уверен, "попьем кровь" всем, в том числе и лидерам чемпионата, "Рубин" ни для кого не станет простым соперником", - сказал Мартынович.

В сезоне-2022/23 "Рубин" занял первое место в Мелбет - Первой лиге и вернулся РПЛ. В первом матче нового сезона РПЛ казанская команда на выезде сыграет с московским "Локомотивом" 22 июля. Игра начнется в 17:30 мск.