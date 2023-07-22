Пятиборца Кустова дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил

Спортсмен отстранен на период с 20 мая 2022 года по 19 мая 2024 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Кубка Кремля - 2015 по современному пятиборью Максим Кустов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), имеющиеся в распоряжении ТАСС с субботы.

Нарушение было совершено до 1 января 2015 года. Кустов дисквалифицирован на период с 20 мая 2022 года по 19 мая 2024 года за использование запрещенных субстанций и/или методов согласно дисциплинарным правилам Международного союза современного пятиборья от 2013 года.

Кустов ранее также был дисквалифицирован на четыре года на основании данных биологического паспорта (с октября 2016 года). Его фамилия фигурировала в первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Согласно данным доклада, допинг-проба спортсмена в апреле 2014 года дала положительный результат на тренболон, метенолон и оксандролон, входящие в список запрещенных веществ WADA.

Из-за первой дисквалификации Кустова мужская сборная России была лишена серебряных медалей командного турнира чемпионата мира, который проходил в мае 2016 года в Москве.

По информации ТАСС, Кустов не возвращался в спорт после отбытия первой дисквалификации.