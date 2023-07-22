Конгресс Международной федерации стрельбы из лука рассмотрит вопрос возвращения россиян

Мероприятие пройдет с 27 по 28 июля в Берлине

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Вопрос возможности участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах включен в повестку конгресса Международной федерации стрельбы из лука (World Archery), который пройдет с 27 по 28 июля в Берлине. Об этом ТАСС в субботу сообщили в World Archery.

Международная федерация намерена обсудить меры, принятые в отношении российских и белорусских лучников в марте 2022 года после обострения ситуации на Украине, в первый день конгресса.

Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев в начале июля сообщил ТАСС, что представители страны примут участие в работе конгресса. По словам Ешеева, на конгрессе планируется обсуждение вопроса создания комиссии, которая займется допуском россиян и белорусов на международные старты.

Исполком World Archery 21 апреля сообщил о решении допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

Сразу после завершения конгресса в Берлине стартует чемпионат мира по стрельбе из лука, на котором будет разыграна часть олимпийских лицензий. Российские и белорусские спортсмены не примут участия в этом турнире, однако сохраняют шансы отобраться в Париж в случае успешного выступления на этапах Кубка мира и чемпионате Европы - 2024.

Российские лучники на последней Олимпиаде завоевали две серебряных награды. Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.