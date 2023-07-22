Тарпищев: Рублев будет фаворитом в полуфинале теннисного турнира в Бостаде

В полуфинале Рублев сыграет против действующего победителя турнира Франсиско Черундоло из Аргентины

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Андрей Рублев будет фаворитом в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде, хотя большого значения он не имеет. Такое мнение ТАСС в субботу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В полуфинале Рублев сыграет против действующего победителя турнира Франсиско Черундоло из Аргентины.

"Это тренировочный больше турнир, где можно что-то отработать, добрать. Андрей побеждает, набирает очки, и хорошо, - сказал Тарпищев. - Он, наверное, фаворит в полуфинале. Победит - хорошо, а если нет, то тоже ничего страшного".