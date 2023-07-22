В WADA заявили, что отбывший наказание хоккеист Кузнецов имеет право вернуться в сборную

Евгений Кузнецов в августе 2019 года был дисквалифицирован на четыре года, в его пробе, взятой во время чемпионата мира, был обнаружен кокаин; срок наказания истек 12 июня

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россиянин Евгений Кузнецов, выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), вернул себе право играть в составе национальной команды на турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" Кузнецов в августе 2019 года был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Срок дисквалификации Кузнецова истек 12 июня. Несмотря на наказание, спортсмен сохранил тогда за собой право играть в НХЛ по причине того, что лига не считает кокаин допингом и не является подписантом Всемирного антидопингового кодекса.

"Как только срок дисквалификации заканчивается, спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях с точки зрения Всемирного антидопингового кодекса", - ответил представитель WADA на вопрос, может ли отбывший наказание Кузнецов беспрепятственно возобновить выступления за сборную России.

"Что касается каких-либо конкретных квалификационных требований соответствующих профессиональных лиг, вам нужно будет связаться с ними напрямую", - продолжил собеседник ТАСС, отказавшись дать четкий ответ на вопрос, сможет ли Кузнецов без проблем начать выступать за клуб Континентальной хоккейной лиги в случае своего возвращения в Россию.

Кузнецову 31 год, с 2014 года нападающий выступает за "Вашингтон", в 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России он становился двукратным чемпионом мира, трехкратным бронзовым призером мировых первенств.