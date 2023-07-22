Чернышенко отметил масштаб летних сурдлимпийских игр "Мы вместе. Спорт"

I летние сурдлимпийские игры "Мы вместе. Спорт" пройдут в Уфе с 23 июля по 2 августа

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Летние сурдлимпийские игры "Мы вместе. Спорт", которые пройдут в Уфе, станут масштабным спортивным событием для Башкортостана и более 2 тыс. атлетов из 30 стран. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментарий которого ТАСС в субботу предоставила его пресс-служба.

"Соревнования "Мы вместе. Спорт" уже стали масштабным спортивным движением, в которое вовлечены тысячи спортсменов из регионов России и зарубежных стран. Летние сурдлимпийские игры "Мы вместе. Спорт" в Уфе станут частью этого яркого движения: нас ждут масштабные старты, в столице Башкортостана соберутся более 2 тыс. атлетов из 30 стран мира. Благодарю правительство Башкортостана и лично Радия Хабирова за пристальное внимание к развитию спорта, регион обладает богатыми культурными и спортивными традициями, а также современной инфраструктурой, способной принять турниры самого высокого уровня. Желаю спортсменам удачи, успехов и ярких выступлений, пусть состязания пройдут в духе добра и справедливости", - заявил Чернышенко.

"Соревнования в Уфе станут одним из самых масштабных международных спортивных событий адаптивного спорта в нашей стране в этом году, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. - Спортсмены-сурдлимпийцы не только демонстрируют спортивные результаты, устанавливают рекорды, но и распространяют философию активного образа жизни среди миллионов людей, они своим примером доказывают, что никакие ограничения не могут стать преградой на пути к цели. Мы поддерживаем спортсменов в их стремлении, гордимся их достижениями. Уверен, что соревнования станут еще одной яркой страницей международного сурдлимпийского движения и будут способствовать объединению людей под знаком спорта".

I летние сурдлимпийские игры "Мы вместе. Спорт" пройдут в Уфе с 23 июля по 2 августа. В программу соревнований включены турниры по 21 дисциплине, свое участие подтвердили делегации из 30 стран.