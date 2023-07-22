22 июля, 08:30
Футбол в России

Гафин: "Динамо" пока не планирует подписывать соглашения с иностранными клубами

18 июля московский "Спартак" подписал меморандум о спортивном сотрудничестве с азербайджанским "Нефтчи", ранее "Зенит" подписал соглашения о сотрудничестве с турецким "Фенербахче" и сербской "Црвеной Звездой"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Московское "Динамо" не планирует в ближайшее время подписывать меморандумы с иностранными футбольными клубами. Об этом ТАСС в субботу рассказал член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

"Планирует ли "Динамо" подписывать соглашения с иностранными клубами, как "Спартак" и "Зенит"? Пока таких планов нет", - сказал Гафин.

18 июля стало известно, что московский "Спартак" подписал меморандум о спортивном сотрудничестве с азербайджанским "Нефтчи". Команда провели товарищеский матч в Москве, в котором сильнее оказался "Спартак" (2:0), соглашение подразумевает проведение игры в Баку. Ранее "Зенит" подписал соглашения о сотрудничестве с турецким "Фенербахче" и сербской "Црвеной Звездой" и провел с ними товарищеские матчи.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидами организаций из-за ситуации на Украине. Российские клубы не выступали в европейских клубных турнирах с того момента. 

Теги:
Российский футбол
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