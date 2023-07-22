Теннисистка Потапова снялась с турнира в Германии из-за проблем с визой

Россиянка планировала принять участие в соревнованиях в Гамбурге, которые пройдут с 23 по 29 июля

ТАСС, 22 июля. Россиянка Анастасия Потапова не выступит на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гамбурге из-за проблем с визой. Об этом спортсменка в субботу написала в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Очень жаль сообщать, но я вынуждена сняться с Гамбурга из-за проблем с визой. Мы и моя команда подали документы вовремя, но, к сожалению, рассмотрение было задержано. В прошлом году мне очень понравилось выступать в Гамбурге, и я надеюсь, что смогу вернуться туда в 2024 году", - написала Потапова.

"На данный момент мы с командой делаем все возможное, чтобы подготовиться как можно лучше к американской серии", - добавила она.

Турнир в Гамбурге относится к категории WTA 250, проводится на грунтовом покрытии и пройдет с 23 по 29 июля. В прошлом году Потапова дошла на нем до полуфинала. Действующей победительницей является американка Бернарда Пера. Окончательный список участниц турнира текущего сезона пока не сформирован. В квалификации соревнований должны принять участие три россиянки - Полина Кудерметова, Екатерина Макарова и Татьяна Прозорова.

Потаповой 22 года, в рейтинге WTA она занимает 24-е место. На счету спортсменки две победы на соревнованиях под эгидой ассоциации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Australian Open (2021), Roland Garros (2023) и Уимблдона (2023).