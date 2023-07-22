В футбольном "Динамо" назвали сложным выбор главного тренера после отставки Йокановича

22 июня главным тренером "Динамо" стал чех Марцел Личка

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Выбор нового главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" после отставки серба Славиши Йокановича был сложным, команда поддерживает чешского специалиста Марцела Личку. Об этом ТАСС в субботу рассказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

22 июня Личку назначили главным тренером "Динамо". На этом посту он сменил Павла Алпатова, который исполнял обязанности главного тренера команды после отставки в мае Йокановича.

"Как проходил выбор тренера? Были, конечно, другие кандидаты, - сказал Пивоваров. - Это был сложный выбор. Но мы его приняли. Сейчас Марцел Личка - наш главный тренер, мы его поддерживаем во всем".

21 июля "Динамо" на своем поле уступило "Краснодару" в матче первого тура нового сезона Мир - Российской премьер-лиги. "Была первая игра, трудно сейчас говорить о перспективах на сезон, - отметил Пивоваров. - Мы хотим, чтобы игроки и новый главный тренер реализовали свой потенциал. Мы все для этого сделаем".