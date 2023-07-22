Футболист Фомин рассказал, что пока не думает о продлении контракта с "Динамо"

Действующее соглашение полузащитника с московским клубом рассчитано до конца сезона-2024/25

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Полузащитник Даниил Фомин не думает о переговорах о продлении контракта с московским футбольным клубом "Динамо", так как срок его действующего соглашения с командой заканчивается через два года. Об этом Фомин рассказал ТАСС в субботу.

Контракт полузащитника с бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2024/25. 28 ноября 2022 года член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин сообщил ТАСС, что клуб находится в контакте с агентом Фомина по вопросу продления контракта с игроком.

"У меня еще два года контракта, даже не задумывался об этом. Продление? Пока мне нечего сказать, еще два года, это долгий срок. У нас есть ребята, у которых остался год контракта, думаю, что вот это уже момент для разговора. Но у меня еще долгий контракт, я не думаю об этом", - сказал Фомин.

В пятницу "Динамо" дома проиграло "Краснодару" (1:3) в первом туре нового сезона чемпионата России. "Я сейчас про сборную не думаю, - отметил Фомин. - Начали чемпионат, у нас новый тренер, нужно тут играть и приносить пользу. А дальше уже будет так, как будет. Я думаю, что у нас [в "Динамо"] сегодня все есть, чтобы быть успешными и играть в хороший футбол, поэтому я думаю, что все будет в порядке".

В следующем туре "Динамо" 29 июля на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов".

Фомину 26 лет, он выступает за "Динамо" с 2020 года. В прошлом сезоне футболист провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забив пять мячей и отдав четыре результативные передачи.