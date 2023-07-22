17-летний итальянский велогонщик погиб после падения с горы на турнире в Австрии

Инцидент произошел на этапе велогонки Junioren Rundfahrt

ТАСС, 22 июля. Итальянский велогонщик Якопо Венцо погиб во время первого этапа велогонки Junioren Rundfahrt, которая проходит в Австрии. Об этом в субботу сообщает пресс-служба команды Campana Imballaggi Geo&Tex, за которую выступал Венцо.

Причиной смерти стало падение на одном из участков гонки.

"С разбитым сердцем мы сообщаем о кончине Якопо Венцо. Вчера он погиб после сильного падения во время первого этапа гонки в Верхней Австрии. Он был необыкновенным юношей, у которого было большое будущее в спорте. Вся команда выражает соболезнования его семьи, друзей и тех, кому он был дорог", - говорится в заявлении команды.