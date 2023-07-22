В ЦСКА объяснили, почему футболист Карраскаль не был заявлен на матч с "Уралом"

22 июля ЦСКА в Екатеринбурге сыграет с "Уралом" матче первого тура РПЛ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Колумбийский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Хорхе Карраскаль не полетел на матч первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом", так как продолжает заниматься по индивидуальной программе. Об этом ТАСС в субботу сообщил директор по коммуникациям красно-синих Кирилл Брейдо.

22 июля ЦСКА в Екатеринбурге сыграет с "Уралом". Встреча начнется в 13:00 мск.

"Хорхе Карраскаль не полетел на матч. Продолжает заниматься индивидуально", - сказал Брейдо.

Ранее Брейдо рассказал "Спорт-экспрессу", что Карраскаль из-за повреждения также пропустил матч за Олимпбет - Суперкубок России против петербургского "Зенита" (0:0, 4:5 - по пенальти).