Футболиста ЦСКА Дивеева прооперируют в Германии

Защитник получил травму в матче за Суперкубок России против петербургского "Зенита"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев, получивший травму в матче за Олимпбет - Суперкубок России против петербургского "Зенита", будет прооперирован в Германии. Об это в субботу заявил глава медицинского штаба армейского клуба Эдуард Безуглов, комментарий которого приводит пресс-служба ЦСКА.

Ранее агент Дивеева Олег Еремин рассказал ТАСС, что защитник получил травму голеностопа и ему потребуется операция.

"К сожалению, травма, которую получил Игорь в игре против "Зенита", требует оперативного вмешательства. В ближайшее время он полетит в Германию в сопровождении врача команды, в ближайшие дни ему будет выполнена операция на голеностопном суставе. После ее окончания мы сообщим о результатах и сроках восстановления игрока", - сказал Безуглов.

Дивееву 23 года, он выступает за ЦСКА с 2019 года. В прошлом сезоне защитник провел за команду 27 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав одну результативную передачу, и стал обладателем Кубка России. 15 июля ЦСКА в матче за Суперкубок России в Казани уступил "Зениту" со счетом 4:5 в серии пенальти (основное время - 0:0).