Ольховский считает, что теннисисту Рублеву по силам выиграть турнир в Бостаде

В полуфинале Андрей Рублев сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россиянин Андрея Рублева имеет неплохие шансы на победу в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде. Такое мнение ТАСС в субботу высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

21 июля Рублев обыграл представителя Германии Александра в четвертьфинале соревнований. В полуфинале россиянин сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло.

"Я думаю, что Рублеву по силам выиграть турнир. На мой взгляд, все будет зависеть от него, насколько он стабильно будет играть, как он будет подавать. Забегать вперед не будем, на турнире остались интересные игроки, которые могут преподнести сюрпризы, но у Андрея есть неплохие шансы на победу", - сказал Ольховский.

Турнир в Бостаде относится к категории ATP 250, он проводится на грунтовых кортах, призовой фонд соревнований составляет €563 тыс. Действующим победителем турнира является Черундоло. Россияне никогда не выигрывали эти соревнования.