22 июля, 10:25
Фигурное катание

Фигуристка Косторная рассказала о подготовке программ в парном катании

Сергей Бобылев/ ТАСС
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ ТАСС

В январе чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании перешла в пары

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная и Георгий Куница готовят полный набор короткой и произвольной программ, успехи в подготовке дают мотивацию двигаться дальше. Об этом Косторная рассказала в субботу журналистам.

"Сейчас многое зависит от того, в какой форме мы будем на контрольных прокатах, получится у нас или не получится, это все-таки наш первый сезон. Как говорит наш тренер Сергей Сергеевич Росляков, то, что мы делаем сейчас - уже огромный процесс, не каждый может после очень успешной одиночной карьеры перейти в пары, танцы, быстро прогрессировать. И эти успехи дают мотивацию двигаться дальше", - сказала Косторная.

"Мы делаем полный набор произвольной и короткой программ - два основных выброса, у нас есть тройная подкрутка, прыжки плюс минус на месте и все вспомогательные элементы - три основные поддержки, тодесы и вращения, - добавила она. - Пока не хочется рассказывать какую-то конкретику, мы тренируемся, работаем. Покажем, что наработали, от этого и будем отталкиваться. С сентября у нас начинается соревновательный сезон, до этого три шоу в августе "Русские сезоны".

Косторной 19 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании. Фигуристка перешла в парное катание в январе. 

Теги:
Фигурное катание
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