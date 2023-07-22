Фигуристка Косторная провела открытую тренировку в Парке Победы

После занятия чемпионка Европы 2020 года провела автограф-сессию

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная провела в субботу в Парке Победы тренировку для всех желающих. Мероприятие, в котором приняли участие около 70 человек, прошло при поддержке общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" и "Росавтодора".

Как сообщили журналистам организаторы мероприятия, тренировки с участием профессиональных тренеров и именитых спортсменов будут проходить в Парке Победы еженедельно.

"Это было немного волнительно, я больше привыкла к индивидуальной работе, - рассказала после тренировки Косторная. - Немного нервничала, но все прошло очень хорошо, ребята старались, и это было очень приятно".

Косторная продемонстрировала участникам занятия упражнения на растяжку, кардиоупражнения, разные виды планок. Затем фигуристка провела автограф-сессию.

Косторной 19 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании. В январе фигуристка перешла в парное катание.