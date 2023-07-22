Украинского гроссмейстера Иванчука не выпускают из страны для участия в Кубке мира FIDE

Как сообщает Международная шахматная федерация, официальный запрос от организаторов турнира был отклонен Минспортом Украины

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министерство молодежи и спорта Украины не дает разрешения 54-летнему шахматисту, гроссмейстеру Василию Иванчуку на выезд из страны для участия в Кубке мира Международной шахматной федерации (FIDE), который начинается 29 июля в Баку. Об этом сообщило интернет-издание "Украинская правда".

Издание отмечает, что проживающему во Львове гроссмейстеру необходимо разрешение на выезд от министерства молодежи и спорта, поскольку ему не исполнилось еще 60 лет. Однако это разрешение шахматист получить не смог, отмечает издание со ссылкой на FIDE. "Такое разрешение не было предоставлено. Официальный запрос от организаторов чемпионата мира, Азербайджанской шахматной федерации, также был отклонен", - цитирует "Украинская правда" сообщение Международной шахматной федерации.

В документе также говорится, что "некоторые из лучших гроссмейстеров мира подписали открытое письмо министру молодежи и спорту господину Вадиму Гутцайту" и обратились к шахматному сообществу с просьбой поддержать Иванчука.

Василий Иванчук - украинский шахматист, гроссмейстер (1988). Чемпион Европы 2004 года, чемпион мира по блицу 2007 года, чемпион мира по быстрым шахматам 2016 года и четырехкратный победитель шахматных олимпиад 1988, 1990, 2004 и 2010 годов.

Запрет на выезд

Власти Украины ввели в стране военное положение 24 февраля 2022 года, в тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. В соответствии с документом на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет наложен запрет. Тем не менее украинские СМИ регулярно сообщают о трудностях в проведении мобилизации, выявлении каналов переправки из страны уклонистов по поддельным справкам. В последние дни громкую огласку получила информация об одесском военкоме, который после объявления мобилизации сумел приобрести в Испании недвижимость на $4,5 млн, а также о бывшем чиновнике, который по справке об инвалидности выехал из страны и отправился покорять Эверест.