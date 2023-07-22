ЦСКА проиграл "Уралу" в матче первого тура чемпионата России по футболу

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу екатеринбургской команды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" дома со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "Екатеринбург-Арене".

В составе победителей голы забили Тимур Аюпов (21-я минута), Даниэль Мишкич (54). У ЦСКА отличился Антон Заболотный (64).

На 32-й минуте поле покинул защитник ЦСКА Виллиан Роша, получивший повреждение. Вместо него на поле вышел Михаил Рядно, для которого игра против "Урала" стала дебютной в РПЛ.

В следующем туре "Урал" дома сыграет с "Пари Нижний Новгород" 29 июля, ЦСКА на следующий день на выезде встретится с грозненским "Ахматом".