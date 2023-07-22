ЦСКА проиграл "Уралу" в матче первого тура чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" дома со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "Екатеринбург-Арене".
В составе победителей голы забили Тимур Аюпов (21-я минута), Даниэль Мишкич (54). У ЦСКА отличился Антон Заболотный (64).
На 32-й минуте поле покинул защитник ЦСКА Виллиан Роша, получивший повреждение. Вместо него на поле вышел Михаил Рядно, для которого игра против "Урала" стала дебютной в РПЛ.
В следующем туре "Урал" дома сыграет с "Пари Нижний Новгород" 29 июля, ЦСКА на следующий день на выезде встретится с грозненским "Ахматом".
1
"Краснодар"
1
1
0
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3
3
1
2
2
"Урал"
1
1
0
0
0
2
1
1
3
"Зенит"
0
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0
0
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0
0
0
4
"Спартак"
0
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0
0
0
0
0
5
"Ростов"
0
0
0
0
0
0
0
0
6
"Ахмат"
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0
0
0
0
0
0
7
"Оренбург"
0
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0
0
0
0
0
0
8
"Локомотив"
0
0
0
0
0
0
0
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9
"Сочи"
0
0
0
0
0
0
0
0
10
"Крылья Советов"
0
0
0
0
0
0
0
0
11
"Пари НН"
0
0
0
0
0
0
0
0
12
"Факел"
0
0
0
0
0
0
0
0
13
"Рубин"
0
0
0
0
0
0
0
0
14
"Балтика"
0
0
0
0
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0
0
0
15
ЦСКА
1
0
0
1
0
1
2
-1
16
"Динамо"
1
0
0
1
0
1
3
-2