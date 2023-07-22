22 июля, 11:59
Футбол в России

ЦСКА проиграл "Уралу" в матче первого тура чемпионата России по футболу

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу екатеринбургской команды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" дома со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "Екатеринбург-Арене".

В составе победителей голы забили Тимур Аюпов (21-я минута), Даниэль Мишкич (54). У ЦСКА отличился Антон Заболотный (64).

На 32-й минуте поле покинул защитник ЦСКА Виллиан Роша, получивший повреждение. Вместо него на поле вышел Михаил Рядно, для которого игра против "Урала" стала дебютной в РПЛ.

В следующем туре "Урал" дома сыграет с "Пари Нижний Новгород" 29 июля, ЦСКА на следующий день на выезде встретится с грозненским "Ахматом".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/4

1

"Краснодар"

1

1

0

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3

3

1

2

2

"Урал"

1

1

0

0

0

2

1

1

3

"Зенит"

0

0

0

0

0

0

0

0

4

"Спартак"

0

0

0

0

0

0

0

0

5

"Ростов"

0

0

0

0

0

0

0

0

6

"Ахмат"

0

0

0

0

0

0

0

0

7

"Оренбург"

0

0

0

0

0

0

0

0

8

"Локомотив"

0

0

0

0

0

0

0

0

9

"Сочи"

0

0

0

0

0

0

0

0

10

"Крылья Советов"

0

0

0

0

0

0

0

0

11

"Пари НН"

0

0

0

0

0

0

0

0

12

"Факел"

0

0

0

0

0

0

0

0

13

"Рубин"

0

0

0

0

0

0

0

0

14

"Балтика"

0

0

0

0

0

0

0

0

15

ЦСКА

1

0

0

1

0

1

2

-1

16

"Динамо"

1

0

0

1

0

1

3

-2

  

Теги:
Российский футбол
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