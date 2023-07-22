Китаянка Цзюй Вэньцзюнь защитила титул чемпионки мира по шахматам

Матч против Лэй Тинцзе, состоящий из 12 партий, завершился со счетом 6,5:5,5 в пользу Цзюй Вэньцзюнь

ТАСС, 22 июля. Китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь в субботу белыми фигурами обыграла соотечественницу Лэй Тинцзе в 12-й партии матча за звание чемпионки мира.

Матч, состоящий из 12 партий, завершился со счетом 6,5:5,5 в пользу Цзюй Вэньцзюнь.

Матч за звание чемпионки мира проводится между действующим обладателем титула и победителем турнира претенденток. Цзюй Вэньцзюнь 32 года, она владела женской мировой шахматной короной с 2018 года, тогда шахматистка победила в матче за титул 16-ю чемпионку мира соотечественницу Тань Чжунъи. В том же году Цзюй Вэньцзюнь защитила титул в нокаут-турнире, обыграв в финале россиянку Екатерину Лагно, а в 2020-м на тай-брейке победила другую представительницу России Александру Горячкину.