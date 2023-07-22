В Адыгее турнир по дзюдо памяти Коблева объединил 130 спортсменов из 15 регионов РФ

Программа соревнований рассчитана на один день

МАЙКОП, 22 июля. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин, посвященные памяти заслуженного тренера СССР Якуба Коблева, объединили в субботу более 130 спортсменов из 15 регионов России. Об этом ТАСС сообщил директор института физкультуры и дзюдо Адыгейского госуниверситета (АГУ) имени Якуба Коблева Руслан Ахтаов.

"Сегодня мы торжественно открыли всероссийские соревнования среди мужчин, посвященные памяти заслуженного тренера СССР Якуба Коблева, признанного лучшим российским тренером по дзюдо XX века. В них принимают участие более 130 борцов из 15 регионов страны, среди них немало титулованных. Почетными гостями стали известные борцы - ученики Якуба Камболетовича. К сожалению, не у всех заявившихся была возможность приехать в Адыгею, на состязания, которые позволят выполнить норматив для присвоения звания "Мастер спорта" и получить дополнительную практику", - сказал он.

Программа турнира в Майкопе рассчитана на один день. Спортсмены разыграют медали и денежные призы во всех весовых категориях - до 60, 66, 73, 81, 90 и 100 кг, а также свыше 100 кг. На татами вышли спортсмены в возрасте от 18 лет и старше, каждый регион представляют не более шести дзюдоистов. Помимо наград, победители и подготовившие чемпионов тренеры получат финансовое поощрение.

Соревнования проходят во дворце спорта, который носит имя прославленного тренера. В честь Коблева в Майкопе также названа спортивная школа олимпийского резерва, а в институте физической культуры и дзюдо АГУ создан мемориальный музей.

Якуб Коблев - легенда мирового дзюдо, заслуженный тренер СССР, почетный гражданин Майкопа, основатель и ректор единственного в мире института физической культуры и дзюдо АГУ. За годы работы он подготовил 11 заслуженных мастеров спорта, более 60 мастеров спорта международного класса и более 300 мастеров спорта. Самым известным учеником Коблева является первый советский чемпион мира по дзюдо, победитель Олимпиады в Монреале, трехкратный чемпион Европы Владимир Невзоров.

Майкопская школа считается одной из сильнейших в стране. В Адыгее регулярно проводятся крупные всероссийские турниры. Так, в 2019 году здесь прошел Кубок России, а два года спустя - чемпионат страны.