Российскую теннисистку Звонареву не пустили на турнир в Польшу

Спортсменка находилась в списке лиц, чье пребывание в стране нежелательно

ТАСС, 22 июля. Власти Польши не разрешили российской теннисистке Вере Звонаревой въехать в страну для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Варшаве. Об этом в субботу сообщило МВД Польши.

"Вчера, 21 июля, пограничная охрана не позволила российской теннисистке въехать в Польшу, - указано в заявлении ведомства. - Россиянка находилась в списке лиц, чье пребывание в Польше нежелательно, и не была впущена в Польшу из соображений безопасности".

Звонарева прилетела в Варшаву рейсом из Белграда с выданной Францией визой и после прилета из Сербии находилась в транзитной зоне аэропорта имени Шопена в Варшаве, уточняет министерство. В субботу в 12:00 по местному времени (13:00 мск) спортсменка вылетела из Варшавы в Подгорицу.

Турнир в Варшаве, в котором должна была принять участие Звонарева, пройдет с 24 по 30 июля. Ранее Министерство спорта и туризма Польши сообщало, что не имеет правовых инструментов по влиянию на допуск российских и белорусских теннисистов на турниры внутри страны.