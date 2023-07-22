Сборная России обыграла команду Сенегала в матче Кубка наций по пляжному футболу

Россияне выиграли со счетом 6:4

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Сборная России в субботу со счетом 6:4 обыграла команду Сенегала в матче второго тура Бетсити - Кубка наций по пляжному футболу. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

В составе победителей голы забили Алексей Макаров (2-я минута), Денис Пархоменко (3), Андрей Котенев (4), Андрей Новиков (8), Федор Земсков (35), Егор Ремизов (32). У сенегальской сборной отличились Лайе Дианье (13, 19), Мамур Дианье (14, 31).

Кубок наций проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 23 июля по круговой системе. В турнире также принимают участие сборные ОАЭ и Сенегала. В первом матче россияне одержали победу над командой ОАЭ со счетом 3:0.