Шипов считает заслуженной победу Цзюй Вэньцзюнь в матче за мировую шахматную корону

По мнению эксперта, китаянка является выдающейся шахматисткой

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь играла блестяще и заслуженно обыграла соотечественницу Лэй Тинцзе в матче за звание чемпионки мира. Такое мнение ТАСС в субботу высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Матч завершился со счетом 6,5:5,5 в пользу действующей чемпионки мира.

"Матч был очень интересным и равным. Лэй Тинцзе показала себя с лучшей стороны, она играла очень опасно и жестко. В первой части матча она давила, доминировала, но, видимо, чемпионке мира нужна была встряска, потому что она не так часто играет", - сказал Шипов.

"Я внимательно смотрел все партии и, честно говоря, болел за чемпионку мира. Она блестяще все сделала и по праву защитила свой титул. И хотя до Хоу Ифань (13-й чемпионки мира - прим. ТАСС) ей пока еще работать и работать, она уже выдающаяся шахматистка", - добавил собеседник агентства.

Матч за звание чемпионки мира проводится между действующим обладателем титула и победителем турнира претенденток. Цзюй Вэньцзюнь 32 года, она владеет женской мировой шахматной короной с 2018 года, тогда шахматистка победила в матче за титул 16-ю чемпионку мира соотечественницу Тань Чжунъи. В том же году Цзюй Вэньцзюнь защитила титул в нокаут-турнире, обыграв в финале россиянку Екатерину Лагно, а в 2020-м на тай-брейке победила другую представительницу России Александру Горячкину.