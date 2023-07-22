"Нефтехимик" подписал двухлетний контракт с чешским хоккеистом Клоком

Ранее в Чехии ввели запрет для местных спортсменов и команд принимать участие в соревнованиях на территории РФ

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги "Нефтехимик" подписал контракт с чешским нападающим Лукашем Клоком. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе нижнекамского клуба.

"Соглашение подписано на два года", - рассказал собеседник агентства.

Нападающий выступал за "Нефтехимик" в сезоне-2021/22. В регулярном чемпионате в 44 матчах он набрал по системе "гол +пас" 31 очко (5+26), став вторым бомбардиром команды, а в плей-офф в четырех матчах набрал четыре очка (1+3). В предыдущем сезоне он выступал в Американской хоккейной лиге, Швеции и Швейцарии. В составе сборной Чехии Клок выступал на чемпионате мира 2021 года и Олимпийских играх 2022 года.

Ранее "Нефтехимик" подписал соглашения с первым номером драфта Национальной хоккейной лиги 2012 года Наилем Якуповым и форвардом Александром Дергачевым, оба ранее выступали за омский "Авангард".

В конце июня правительство Чехии одобрило предложение министерства образования, молодежи и спорта запретить участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России. Одновременно был введен запрет для чешских спортсменов и команд принимать участие в соревнованиях на территории РФ. В клубах КХЛ также числятся три чешских хоккеиста: защитник "Авангарда" Либор Шулак, защитник казахстанского "Барыса" Давид Скленичка и нападающий казанского "Ак Барса" Дмитрий Яшкин.