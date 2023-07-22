В "Локомотиве" уверены, что Дзюба выполнит все условия для продления контракта

Председатель совета директоров московского клуба не стал раскрывать подробности соглашения с нападающим

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба сможет выполнить все условия для продления соглашения с клубом. Такое мнение ТАСС в субботу высказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

"Дзюбе нужно 12 голевых действий, чтобы автоматически продлился контракт? У каждого игрока есть свои дополнительные условия, мы нисколько не сомневаемся, что Артем все, что у него в контракте записано - я не буду конкретизировать - конечно, сможет выполнить. Есть ли там зависимость от голов и от результативных действий? У нас в принципе все контракты сегодня заключаются с тем, чтобы мотивировать дополнительно игроков к активности. Подробнее не буду, это все-таки условия контракта" - сказал Нагорных.

Дзюбе 22 августа исполнится 35 лет. Игроком "Локомотива" он стал 8 февраля, 25 мая пресс-служба железнодорожников объявила о заключении нового контракта с футболистом до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год. В прошлом сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 13 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.