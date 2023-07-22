Нагорных: "Локомотив" ищет варианты для продолжения карьеры футболисту Мампасси

Председатель совета директора "Локомотива" отметил, что защитник не проходит в состав команды

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Московский "Локомотив" занимается поиском нового футбольного клуба для защитника Марка Мампасси. Об этом ТАСС в субботу сообщил председатель совета директора "Локомотива" Юрий Нагорных.

Последние полгода Мампасси провел в турецком "Антальяспоре" на правах аренды.

"По Марку Мампасси занимаются специалисты, - сказал Нагорных. - Это наш игрок, мы должны определиться с тем, где он будет играть. Спортивный директор занимается этим вопросом. Конечно, чтобы найти ему клуб. Пока в этот состав "Локомотива" он не проходит".

Мампасси 20 лет, он выступает за "Локомотив" с января 2022 года. В составе московской команды защитник, имеющий российское гражданство, провел 21 матч, не отметившись результативными действиями.