Футбольный клуб "Локомотив" начал работы по облагораживанию территории домашнего стадиона

22 июля "Локомотив" на своем поле примет казанский "Рубин" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Работы по облагораживанию начались на территории "РЖД-Арены" - домашнего стадиона московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом ТАСС в субботу сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

22 июля "Локомотив" на своем поле примет казанский "Рубин" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Как обещали нашим болельщикам, потихоньку делаем так, чтобы стадион был более уютный, - сказал Нагорных. - Сейчас меняется покрытие возле стадиона, уже к следующей домашней игре будет новый асфальт. Поэтому потихоньку определенные работы выполняются. Это не то чтобы реконструкция, а создание определенного уюта для посетителей. Когда закончим? Мы постоянно будем это делать, что-то улучшать".