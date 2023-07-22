Два гола Кассьерры принесли "Зениту" победу над "Пари Нижний Новгород" в матче РПЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 2:0 обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Нижнем Новгороде в присутствии 12 035 зрителей.
Оба гола забил Матео Кассьерра (57-я, 83-я минуты). Защитник "Пари НН" Виктор Александров получил красную карточку и был удален с поля на 50-й минуте. Главный арбитр матча Сергей Иванов изначально показал игроку желтую карточку, но после вмешательства видеоассистента рефери (VAR) изменил свое решение.
В прошлом сезоне "Зенит" в пятый раз подряд стал чемпионом России. "Пари НН" стал 13-м в турнирной таблице и сохранил прописку в высшем дивизионе национального первенства благодаря победе над московской "Родиной" по итогам двух стыковых матчей (3:0, 0:2).
"Зенит" в следующем туре сыграет в гостях против "Ростова" 29 июля, "Пари НН" в этот же день встретится на выезде с екатеринбургским "Уралом". До этого команды проведут первые матчи группового этапа Фонбет - Кубка России. Петербургский клуб примет грозненский "Ахмат" 25 июля, "Пари НН" в тот же день на своем поле сыграет с московским "Динамо".
1
"Краснодар"
1
1
0
0
3
3
1
2
2
"Зенит"
1
1
0
0
3
2
0
2
3
"Урал"
1
1
0
0
3
2
1
1
4
"Спартак"
0
0
0
0
0
0
0
0
5
"Ростов"
0
0
0
0
0
0
0
0
6
"Ахмат"
0
0
0
0
0
0
0
0
7
"Оренбург"
0
0
0
0
0
0
0
0
8
"Локомотив"
0
0
0
0
0
0
0
0
9
"Сочи"
0
0
0
0
0
0
0
0
10
"Крылья Советов"
0
0
0
0
0
0
0
0
11
"Факел"
0
0
0
0
0
0
0
0
12
"Рубин"
0
0
0
0
0
0
0
0
13
"Балтика"
0
0
0
0
0
0
0
0
14
ЦСКА
1
0
0
1
0
1
2
-1
15
"Динамо"
1
0
0
1
0
1
3
-2
16
"Пари НН"
1
0
0
1
0
0
2
-2