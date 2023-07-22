22 июля, 14:15
Футбол в России

Два гола Кассьерры принесли "Зениту" победу над "Пари Нижний Новгород" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 2:0 обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Нижнем Новгороде в присутствии 12 035 зрителей.

Оба гола забил Матео Кассьерра (57-я, 83-я минуты). Защитник "Пари НН" Виктор Александров получил красную карточку и был удален с поля на 50-й минуте. Главный арбитр матча Сергей Иванов изначально показал игроку желтую карточку, но после вмешательства видеоассистента рефери (VAR) изменил свое решение.

В прошлом сезоне "Зенит" в пятый раз подряд стал чемпионом России. "Пари НН" стал 13-м в турнирной таблице и сохранил прописку в высшем дивизионе национального первенства благодаря победе над московской "Родиной" по итогам двух стыковых матчей (3:0, 0:2).

"Зенит" в следующем туре сыграет в гостях против "Ростова" 29 июля, "Пари НН" в этот же день встретится на выезде с екатеринбургским "Уралом". До этого команды проведут первые матчи группового этапа Фонбет - Кубка России. Петербургский клуб примет грозненский "Ахмат" 25 июля, "Пари НН" в тот же день на своем поле сыграет с московским "Динамо".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/4

1

"Краснодар"

1

1

0

0

3

3

1

2

2

"Зенит"

1

1

0

0

3

2

0

2

3

"Урал"

1

1

0

0

3

2

1

1

4

"Спартак"

0

0

0

0

0

0

0

0

5

"Ростов"

0

0

0

0

0

0

0

0

6

"Ахмат"

0

0

0

0

0

0

0

0

7

"Оренбург"

0

0

0

0

0

0

0

0

8

"Локомотив"

0

0

0

0

0

0

0

0

9

"Сочи"

0

0

0

0

0

0

0

0

10

"Крылья Советов"

0

0

0

0

0

0

0

0

11

"Факел"

0

0

0

0

0

0

0

0

12

"Рубин"

0

0

0

0

0

0

0

0

13

"Балтика"

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ЦСКА

1

0

0

1

0

1

2

-1

15

"Динамо"

1

0

0

1

0

1

3

-2

16

"Пари НН"

1

0

0

1

0

0

2

-2

  

Теги:
Российский футбол
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