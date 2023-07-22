Более 1,2 тыс. человек приняли участие в фестивале спорта Ironstar в Екатеринбурге

В рамках мероприятия состоялись женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки

ТАСС, 22 июля. Более 1,2 тыс. человек из 163 городов России приняли участие в фестивале спорта Ironstar Ekaterinburg 2023, который проходил 21-22 июля. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Ironstar.

"В этом году город стал новой точкой на карте фестивалей Ironstar. В рамках мероприятия состоялись женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки на дистанциях 113 км и Sprint. Всего в соревнованиях приняло участие более 1,2 тыс. человек из 163 городов России", - говорится в сообщении.

Плавательный этап прошел в акватории Городского пруда, вело-этап был проложен по центральным улицам мимо исторических памятников и Ново-Московскому тракту, а беговой этап прошел по променаду вдоль набережной Городского пруда. "Отличительная особенность старта в Екатеринбурге - это транзитная зона и финиш участников на стадионе. Арка финиша стояла на беговом треке "Динамо" и добавила зрелищности самому главному моменту гонки - завершению дистанции. В соревнованиях по триатлону в России такой финиш уникален, а в мировой практике это проводилось всего несколько раз", - отметили в пресс-службе.

Среди участников фестиваля было рекордное количество параатлетов в этом сезоне Ironstar: всего 15 человек финишировали в различных гонках фестиваля.

"Старт в Екатеринбурге, нашей новой локации, вышел красочным и динамичным. Живописный плавательный этап с видом на новый квартал "Екатеринбург-сити", исторический центр на беге и вело-этапе - это то, что мы хотели показать нашим участникам", - цитирует пресс-служба генерального директора Ironstar Владимира Шейкина.

Ironstar - фестиваль спорта и крупнейшая в России серия соревнований по триатлону, он проводится с 2014 года. Ironstar создан для продвижения активного и здорового образа жизни. ТАСС - информационный партнер фестиваля.