Главный тренер сборной России по пляжному футболу считает нецелесообразным переход в Азию

Михаил Лихачев выразил надежду на то, что скоро российские команды вернутся на международную арену

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Переход Российского футбольного союза (РФС) в азиатскую конфедерацию пока является нецелесообразным. Такое мнение ТАСС в субботу высказал главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев, который три раза приводил команду к победам на чемпионатах мира.

В конце прошлого года исполком РФС поднял вопрос о переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола. Позже совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было решено создать рабочую группу с целью выработки дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры, однако вероятность перехода в Азиатский регион сохраняется.

"На сегодня я не считаю это целесообразным, еще не пришло время однозначно говорить, что мы должны уходить из УЕФА. Это пока преждевременно", - сказал Лихачев.

"Нам всегда говорили, что спорт вне политики, однако мы видим, что это совсем не так, - рассказал он об отношении к отстранению футбольных сборных России. - Конечно, хотелось бы вернуться в международную спортивную семью. Удивительно, что отстраняют такие страны, как наша, которая является выдающейся спортивной державой. Будем надеяться, что скоро это прекратится и мы вернемся сильными и мощными".

С 21 по 23 июля в Санкт-Петербурге проходит Бетсити - Кубок наций по пляжному футболу с участием сборных России, Ирана, ОАЭ и Сенегала. "В такое сложное для нашей страны время мы принимаем турнир с ведущими сборными мира, - сказал Лихачев. - Большое счастье, что у ребят спустя полтора года появилась возможность сыграть в официальном международном турнире. Надеемся, что он станет традиционным и чуточку компенсирует нам отсутствие матчей на международной арене. Вы видите замечательное отношение к нам со стороны команд Сенегала, ОАЭ и Ирана. Очень благодарен, что в такое непростое время они приехали сыграть с нами. Хочу пожелать им удачи на чемпионате мира".

"Сборная в любом виде спорта должна продолжать жить и радовать публику. В нашей стране исторически за сборную болеют по-особенному, и мне бы хотелось, чтобы так было всегда. Дай бог, чтобы игра национальной сборной на каждом турнире привлекала интерес публики", - добавил тренер российской команды.