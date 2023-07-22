Чемпион мира Бухлицкий считает, что спорт десятилетиями испытывает влияние политики

Тренер сборной России по пляжному футболу считает, что национальная команда должна собираться даже в условиях отстранения от международных турниров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Спорт последние десятилетия постоянно сталкивается с политическим влиянием. Такое мнение ТАСС в субботу высказал двукратный чемпион мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий, комментируя отстранение сборной России от международных соревнований.

"Ни к чему это, - сказал Бухлицкий об отстранении. - Спорт должен быть вне политики, но, к сожалению, эта известная фраза уже многие десятилетия не действует. Спорт вне политики - для спортсменов, но не для остальных. Мы готовы играть и решать все вопросы на площадке, как и должно быть. Все происходящее вокруг не должно касаться спорта, в этом и суть фразы "спорт вне политики".

С 21 по 23 июля в Санкт-Петербурге проходит Бетсити - Кубок наций по пляжному футболу с участием сборных России, Ирана, ОАЭ и Сенегала. Для российской национальной команды это первый турнир после более чем полуторагодичного перерыва.

"Значимость его важна, ибо у нас в "пляжке" пока были только сборы и товарищеские матчи, - сказал Бухлицкий, который является тренером команды. - Соревнования - совсем иное, добавляется и ответственность, и внимание зрителей. В это время важно проводить как можно больше турниров, и мы очень ценим, что играем в таком роскошном соревновании. Тем более сборная России по пляжному футболу впервые играет в Санкт-Петербурге".

"Национальную команду надо собирать, мы должны быть готовы ко всему. Важно, чтобы не пропадала нить взаимопонимания, сыгранность. Сборная должна продолжать тренироваться, если есть матчи - играть, так что вопрос "Зачем?" фактически отпадает", - отметил он, говоря о целесообразности созыва сборной в условиях отстранения.

В воскресенье сборная России поборется за победу в Кубке наций с командой Ирана.