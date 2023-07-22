22 июля, 14:43
Шахматные турниры

Шипов назвал странным решение Минспорта Украины не выпускать из страны шахматиста Иванчука

Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что Министерство молодежи и спорта Украины не дает разрешения шахматисту на выезд из страны для участия в Кубке мира

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Василий Иванчук является самым сильным шахматистом в истории Украины, поэтому решение о невыезде спортсмена на Кубок мира является странным. Такое мнение ТАСС в субботу высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

В субботу интернет-издание "Украинская правда" сообщило о том, что Министерство молодежи и спорта Украины не дает разрешения 54-летнему шахматисту на выезд из страны.

"Это внутреннее дело Украины, их политика, но не выпускать своего исторически самого лучшего, не побоюсь этого слова, великого шахматиста - это очень странное решение. Василий Михайлович в последнее время нечасто играет, поэтому шахматные болельщики со всего мира соскучились по нему. Я знаю, что его поддержали многие сильные гроссмейстеры, и я считаю, что его обязательно нужно переправить в Баку", - сказал Шипов.

Иванчук является чемпионом Европы 2004 года, чемпионом мира по блицу 2007 года, чемпион мира по быстрым шахматам 2016 года и четырехкратным победителем шахматных олимпиад (1988, 1990, 2004, 2010). 

Теги:
Шахматные турниры
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