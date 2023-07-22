Семак назвал победу "Зенита" над "Пари НН" абсолютно заслуженной

Петербургская команда в первом туре чемпионата России по футболу обыграла нижегородцев со счетом 2:0

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак назвал выездную победу над "Пари Нижний Новгород" в первом туре Мир - Российской премьер-лиги абсолютно заслуженной. Об этом он рассказал в субботу на послематчевой пресс-конференции.

В субботу "Зенит" обыграл "Пари НН" со счетом 2:0.

"Игра непростая, как и все матчи в чемпионате, но тем не менее победа абсолютно заслуженная", - сказал Семак.

Главный тренер "Зенита" в целом остался доволен игрой своих подопечных. "Хорошо контролировали мяч, создавали моменты, сумели забить два хороших мяча", - отметил он.

Семак также отметил, что в команде рады двум мячам, которые забил колумбийский нападающий Матео Кассьерра. "Сегодня сыграл хорошо", - сказал наставник петербургской команды.