Смагин считает глупым решение Украины запретить выезд шахматисту Иванчуку на Кубок мира

Вице-президент Федерации шахмат России отметил, что украинский шахматист всегда был желанным гостем на любом турнире

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Шахматист Василий Иванчук принес огромное количество титулов Украине, поэтому решение запретить ему выезд из страны для участия на Кубок мира в Баку является глупым. Такое мнение ТАСС в субботу высказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

В субботу интернет-издание "Украинская правда" сообщило о том, что Министерство молодежи и спорта Украины не дает разрешения 54-летнему шахматисту на выезд из страны.

"Честно говоря, я удивлен этим решением. Иванчуку уже давно за 50, это просто глупость, человек принес Украине столько успехов, сколько не принес кто-то иной. Конечно, его участие сделало бы Кубок мира более статусным, он обладает огромным природным талантом. Может быть, он не воспользовался своими возможностями на пике карьеры, но его уровень игры всегда был очень и очень высоким, и сам Иванчук всегда был и остается желанным гостем на любом турнире", - сказал Смагин.

Василий Иванчук - украинский шахматист, гроссмейстер (1988). Чемпион Европы 2004 года, чемпион мира по блицу 2007 года, чемпион мира по быстрым шахматам 2016 года и четырехкратный победитель шахматных олимпиад 1988, 1990, 2004 и 2010 годов.

Кубок мира пройдет с 29 июля по 25 августа. Три лучших участника получат право сыграть на турнире претендентов.