22 июля, 14:56
Футбол в России

СМИ: "Аякс" готов заплатить €10,5 млн за футболиста "Краснодара" Сперцяна

Степан Ноздрев/ ТАСС
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян
© Степан Ноздрев/ ТАСС

В будущем российский клуб сможет получить 10% с продажи полузащитника сборной Армении

ТАСС, 22 июля. Нидерландский футбольный клуб "Аякс" сделал официальное предложение "Краснодару" по покупке армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна. Об этом в субботу на своей странице в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что "Аякс" готов заплатить €8,5 млн, а также включить в сделку бонусы в размере €2 млн. При этом, согласно информации источника, "Краснодар" в будущем сможет получить 10% от следующей продажи игрока. Журналист отметил, что российский клуб пока не ответил на предложение.

Сперцяну 23 года, он является воспитанником "Краснодара". За основную команду игрок выступает с 2018 года, в ее составе полузащитник провел 75 матчей в разных турнирах, отметившись 22 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. В прошлом сезоне чемпионата России Сперцян стал лучшим ассистентом лиги, записав на свой счет 11 результативных передач. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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