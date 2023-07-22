Юран: удаление сломало игру "Пари НН" в матче с "Зенитом"

Главный тренер нижегородского клуба считает, что если бы подобное нарушение правил совершил игрок "Зенита", то его бы не удалили с поля

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран считает, что удаление защитника Виктора Александрова в игре с петербургским "Зенитом" сломало игру команды. Об этом он сказал в субботу на послематчевой пресс-конференции.

В субботу "Пари Нижний Новгород" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем поле уступил "Зениту" со счетом 0:2. Защитник "Пари НН" Виктор Александров получил красную карточку и был удален с поля на 50-й минуте. Главный арбитр матча Сергей Иванов изначально показал игроку желтую карточку, но после вмешательства видеоассистента рефери (VAR) изменил свое решение.

"План, который был на эту игру, он в принципе работал, потому что неделю готовились, разбирались, смотрели турнир, который проводили в Санкт-Петербурге. В целом до красной карточки [план] работал. К сожалению, красная карточка сломала игру", - сказал Юран.

Наставник добавил, что, по его мнению, если бы подобное нарушение правил совершил игрок "Зенита", то его бы с поля не удалили. "Я уверен на 200 процентов, случись такая ситуация с красной карточкой у ворот "Зенита", там, может, и карточки не было", - отметил главный тренер.

Он добавил, что не имеет претензий к игрокам, которые четко выполняли тренерскую установку и продемонстрировали физическую готовность.