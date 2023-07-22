Трефилов пожелал Бобровниковой преодолеть тяжелый этап после окончания карьеры в гандболе

В мае гандболистка сообщила, что проходит курс химиотерапии в связи с лимфомой Ходжкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов пожелал олимпийской чемпионке Владлене Бобровниковой здоровья и стойкости после решения завершить спортивную карьеру. Решение гандболистки уйти из спорта он прокомментировал ТАСС в субботу.

"Она завершила карьеру в статусе олимпийской чемпионки, как и полагается каждому большому спортсмену, - сказал Трефилов, который привел сборную к победе на Играх 2016 года. - Я всегда к ней относился хорошо. Желаю ей прежде всего здоровья, чтобы в семье все было нормально. Жизнь в стороне от спорта - тяжелый период после окончания карьеры. Я плакал, когда меня образно говоря выносили с площадки. А я ведь был простым мастером спорта Советского Союза, в то время как они забрались на самую вершину. Бросать все это очень тяжело".

"Желаю ей выкарабкаться и прожить хорошую долгую жизнь, - добавил он. - Человек не понимает, что он появился на Земле пожить до тех пор, пока его не придавит. Меня как придавило, так я сразу начал вспоминать, что недоделано и где недобрал".

О решении Бобровниковой завершить карьеру стало известно на этой неделе. В мае гандболистка сообщила, что проходит курс химиотерапии в связи с лимфомой Ходжкина, у нее обнаружены злокачественные скопления клеток. В июне она сообщила, что прошла четыре курса химиотерапии и сделала компьютерную томографию, которая показала отличную динамику лечения.

Бобровниковой 35 лет, с 2012 года она выступала за "Ростов-Дон". В составе сборной России гандболистка стала чемпионкой на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также серебряным призером Олимпиады в Токио в 2021 году. Вместе со сборной России спортсменка также выиграла бронзу чемпионата мира 2019 года.