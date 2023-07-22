Семак: "Зенит" находится в обсуждении возможного трансфера Малкома

По словам главного тренера петербургской команды, именно поэтому нападающий пропустил матч с "Пари Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" находится в стадии обсуждения возможного трансфера бразильского нападающего Малкома, сообщил в субботу на пресс-конференции после матча первого тура Мир - Российской премьер-лиги с "Пари Нижний Новгород" главный тренер команды Сергей Семак.

"Что касается Малкома, сейчас клуб в стадии обсуждения возможного трансфера. Как будут новости, мы сразу сообщим", - сказал Семак.

По его словам, именно поэтому нападающего не выпустили на игру с "Пари Нижний Новгород", в которой "Зенит" одержал победу со счетом 2:0. "Учитывая возможность травматичности, мы решили его не выпускать сегодня", - отметил главный тренер петербургской команды.

Малкому 26 лет, он выступает за "Зенит" с лета 2019 года. В составе команды игрок провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В прошлом розыгрыше чемпионата России Малком отличился 23 раза и стал лучшим бомбардиром первенства. Ранее футболист выступал за бразильский "Коринтианс", французский "Бордо" и испанскую "Барселону", став вместе с ней чемпионом Испании в сезоне-2018/19. 24 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Малкому российское гражданство.