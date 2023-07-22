"Рубин" сыграл вничью с "Локомотивом" в первом матче после возвращения в РПЛ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" со счетом 2:2 сыграл вничью с московским "Локомотивом" в гостевом матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "РЖД-Арене".
В составе "Рубина" забитыми мячами отметились Мирлинд Даку (3-я минута) и Джоэль Фамейе (58). У "Локомотива" голы забили Наир Тикнизян (23) и Вильсон Изидор (87). "Рубин" объявил о переходе Даку 11 июля. Косовский нападающий перешел в казанский клуб из хорватского "Осиека".
Защитник "Рубина" Илья Рожков сделал результативную передачу в эпизоде с первым голом и стал самым молодым автором голевого паса в истории клуба. Футболист записал результативное действие на свой счет в возрасте 18 лет и 115 дней, опередив по этому показателю грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию (18 лет и 299 дней).
"Рубин" в прошлом сезоне стал победителем Мелбет - Первой лиги - второго по силе дивизиона чемпионата России. "Локомотив" финишировал восьмым в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре "Рубин" на своем поле сыграет с "Оренбургом" 30 июля, "Локомотив" в этот же день встретится на выезде с воронежским "Факелом". В матчах группового этапа Фонбет - Кубка России "Локомотив" на своем поле примет екатеринбургский "Урал" 25 июля, "Рубин" днем позднее сыграет в гостях против "Ростова".
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"Краснодар"
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"Зенит"
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"Урал"
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"Локомотив"
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"Рубин"
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"Спартак"
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"Ростов"
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"Ахмат"
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9
"Оренбург"
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10
"Сочи"
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11
"Крылья Советов"
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12
"Факел"
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13
"Балтика"
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ЦСКА
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"Динамо"
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"Пари НН"
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