22 июля, 16:24
Футбол в России

"Рубин" сыграл вничью с "Локомотивом" в первом матче после возвращения в РПЛ

Сергей Бобылев/ ТАСС
Защитник "Рубина" Илья Рожков и нападающий "Локомотива" Максим Глушенков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:2

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" со счетом 2:2 сыграл вничью с московским "Локомотивом" в гостевом матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "РЖД-Арене".

В составе "Рубина" забитыми мячами отметились Мирлинд Даку (3-я минута) и Джоэль Фамейе (58). У "Локомотива" голы забили Наир Тикнизян (23) и Вильсон Изидор (87). "Рубин" объявил о переходе Даку 11 июля. Косовский нападающий перешел в казанский клуб из хорватского "Осиека".

Защитник "Рубина" Илья Рожков сделал результативную передачу в эпизоде с первым голом и стал самым молодым автором голевого паса в истории клуба. Футболист записал результативное действие на свой счет в возрасте 18 лет и 115 дней, опередив по этому показателю грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию (18 лет и 299 дней).

"Рубин" в прошлом сезоне стал победителем Мелбет - Первой лиги - второго по силе дивизиона чемпионата России. "Локомотив" финишировал восьмым в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре "Рубин" на своем поле сыграет с "Оренбургом" 30 июля, "Локомотив" в этот же день встретится на выезде с воронежским "Факелом". В матчах группового этапа Фонбет - Кубка России "Локомотив" на своем поле примет екатеринбургский "Урал" 25 июля, "Рубин" днем позднее сыграет в гостях против "Ростова".

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"Урал"

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"Локомотив"

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"Рубин"

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"Спартак"

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"Ростов"

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"Ахмат"

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9

"Оренбург"

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"Сочи"

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11

"Крылья Советов"

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12

"Факел"

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13

"Балтика"

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14

ЦСКА

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"Динамо"

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"Пари НН"

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Теги:
Российский футбол
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