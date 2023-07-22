Свищев считает, что турнир в Польше следует лишить статуса WTA из-за недопуска Звонаревой

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту назвал решение польских властей актом дискриминации

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Турнир в Польше должен быть лишен статуса Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за недопуска в страну россиянки Веры Звонаревой. Об этом ТАСС в субботу заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее в субботу МВД Польши сообщило, что власти страны не разрешили Звонаревой въехать на территорию страны для участия в местных соревнованиях.

"WTA должна лишить турнир в Польше статуса за недопуск в страну Звонаревой, - сказал Свищев. - Каждая страна-организатор спортивных соревнований берет на себя обеспечение визовых вопросов и безопасности. В данном случае это обеспечено не было, произошел акт дискриминации. Соответственно, подобный турнир не должен иметь статуса WTA".

В прошлом году российские и белорусские теннисисты не были допущены до участия в третьем в сезоне турнире Большого шлема - Уимблдоне. Организаторы турнира были оштрафованы на $500 тыс., а за участие в соревнованиях спортсменам не начислялись рейтинговые очки. В 2023 году россияне и белорусы выступили на Уимблдоне при выполнении определенных условий.